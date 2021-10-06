فيديو هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي «من جميع الزوايا» يحصد 5 مليون مشاهدة

حصد فيديو هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي «من جميع الزوايا» أكثر من 5 مليون مشاهدة بعد عرضه على الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول Liverpool FC باللغة العربية على فيسبوك «هدف محمد صلاح المُذهل من جميع الزوايا. قطعة فنية ستظل خالدة في أذهاننا طويلا».

وأضافت الصفحة «استمتاعك وعدم توقفك عن إعادة مشاهدة هدف الملك المصري محمد صلاح المُذهل ستتضاعف عند رؤيته من جميع الزوايا».

وقدمت شركة Sonos فيديو هدف محمد صلاح في مباراة قمة الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2 على ملعب آنفيلد روود.

وبدأ عرض فيديو هدف محمد صلاح من جميع الزوايا، عن طريق كاميرا العنكبوت بشكل رأسي، والتي تواجدت فوق اللاعبين على مدار ال 90 دقيقة.

واستمر مقطع فيديو اعادة هدف محمد صلاح المارادوني أمام مانشستر سيتي لمدة 4 دقائق و34 ثانية، وتم إلتقاط الهدف من 16 زاوية مختلفة.

ومن ضمن الاعادات التي عرضت، كاميرا خاصة كانت ترافق محمد صلاح خلال ال90 دقيقة، بالاضافة إلى 4 كاميرات وضعت خصيصًا لمساعدة حكم تقنية الفيديو «فار» في عملية ضبط مصيدة التسلل.

شاهد فيديو محمد صلاح في السيتي من جميع الزوايا