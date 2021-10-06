تصفيات كأس العالم 2022 | تشكيلة منتخب المغرب الأساسية في مباراة اليوم امام غينيا بيساو

تعرف على تشكيلة منتخب المغرب الأساسية في مباراة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

لعب أسود الأطلس مباراة واحدة حتى الآن في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وفاز بهدفين نظيفين على نظيره السوداني، قبل أن يتم تأجيل مباراته مع غينيا لغاية 12 أكتوبر الجاري بسبب الأوضاع الأمنية في كوناكري مطلع الشهر الماضي.

ويستقبل منتخب المغرب نظيره من غينيا بيساو وعينه على النقاط الثلاث، قبل مواجهة نفس الخصم ضمن مباريات الجولة الرابعة يوم 9 أكتوبر في الدار البيضاء، لتعذر إيجاد ملعب من قبل منتخب غينيا بيساو.

وسيدفع وحيد خاليلوزيتش بكامل أوراقه خلال مباراة اليوم، حيث سيبدأ بحارس المرمى ياسين بونو منذ البداية، على أن يلعب أمامه الرباعي، غانم سايس و نايف أكرد و أشرف حكيمي و أدم ماسينا.

وفي وسط الميدان، سيتواجد سفيان أمرابط كلاعب ارتكاز، وبجانبه أيمن برقوق و عمران لوزة، في خطة 4 3 3

وفي المقدمة، يفتقد المدير الفني البوسني لخدمات يوسف النصيري بسبب الإصابة، ما اضطره إلى الاعتماد على ريان مايي كجناح أيمن، و إلياس الشاعر على اليسار، فيما يشارك المهاجم أيوب الكعبي منذ البداية كقلب هجوم.

تشكيلة المغرب الأساسية في مباراة اليوم امام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، عمران لوزة، أيمن برقوق

خط الهجوم: إلياس الشاعر، ريان مايي، أيوب الكعبي