نتيجة مباراة السودان وغينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم 2022..تعادل يُفسد رحلة صقور الجديان

تعرف على نتيجة مباراة السودان وغينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم 2022، لحساب الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021.

سقط المنتخب السوداني في فخ التعادل امام غينيا كوناكري بهدف مقابل هدف، ليواصل نتائجه السلبية في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبعد نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي، تقدم منتخب غينيا في نتيجة المباراة في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب “محمد بايو”، وفي الدقيقة 72 تعادل “سيف تيري” لمنتخب السودان.

واستضاف المنتخب السوداني نظيره غينيا كوناكري على الملعب الكبير لمراكش في المغرب، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل مبارياته الدولية خارج الأرض، بسبب عدم توافر الاشتراطات الدولية في ملاعبه.

بهذا التعادل واصل المنتخب السوداني تذيله لجدول ترتيب المجموعة التاسعة بنقطة واحدة، حيث كان قد تعرض لهزيمتين امام المنتخب المغربي في الجولة الاولى خارج ملعبه صفر-2، وفي الجولة الثانية خسر امام غينيا بيساو 2-4 في السودان.

في المقابل حصد منتخب غينيا كوناكري النقطة الثانية من تعادلين ويتواجد في المركز قبل الأخير، وكان قد تعادل امام غينيا بيساو 1-1، بينما تعرضت المباراة الثانية امام المغرب للتأجيل مطلع شهر سبتمبر الماضي، بسبب الظروف الأمنية الغير مواتية التي كانت تمر منها العاصمة الغينية كوناكري يوم واحد قبل المباراة، قبل أن يتم برمجتها يوم 12 أكتوبر الجاري في الرباط.

ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، ببفارق نقطة عن منتخب السودان صاحب المركز الرابع والأخير، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبا غينيا بيساو والمغرب صاحبا المركز الأول والثاني على الترتيب، واللذان يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويتنافس منتخب السودان مع المغرب، غينيا، بالإضافة إلى غينيا بيساو ضمن المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

انطلقت صافرة بداية مباراة السودان وغينيا كوناكري في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة السودان وغينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة السودان الرياضية، كما نقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.