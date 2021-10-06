شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة السعودية وسوريا في بطولة غرب آسيا..الأخضر إلى الصدارة

شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة السعودية وسوريا، التي أقيمت اليوم الاربعاء 6 أكتوبر ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، والأولى بالنسبة للسعودية.

انتصر المنتخب السعودي الأولمبي بنتيجة 2/صفر ليتشارك مع سوريا صدارة المجموعة الثالثة، ويرجع الفضل إلى مهاجم نادي الهلال «عبد الله الحمدان» الذي قاد رفاقه إلى تحقيق أول فوز في المسابقة، في اللقاء الذي استضافه ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام بعد عصر اليوم الاربعاء.

تقدم المنتخب السعودي في توقيت مُبكر من هذه المباراة، عند الدقيقة 10، إثر ركلة جزاء نفذها عبد الله الحمدان على طريقة بانينكا، بشكل رائع للغاية، عجز حارس منتخب سوريا الاولمبي ونادي الوثبة السوري أنس بيطار عن التصرف معها.

ونجح رجال المدرب سعد الشهري في تدوير الكرة والتحكم في إيقاع اللعب معظم أحداث الشوط الأول، ليخرجوا منهم متقدمين في النتيجة بهدف نظيف.

وفي ظل تركيز منتخب سوريا على تسجيل هدف التعديل لضمان تصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لصالح السعودية، ترجمها لهدف اللاعب عبد الله هادي رديف في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

وبدأ المدير الفني الوطني سعد الشهري هذه المباراة بتشكيلة مكونة من «نواف العقيدي» في حراسة المرمى، وحمد اليامي ووليد الأحمد وخليفة الدوسري ومتعب الحربي في الدفاع، ومنصور البيشي وحامد الغامدي وحسين العيسى وتركي العمار في الوسط، والثنائي خالد الغنام وعبد الله الحمدان في الهجوم.

وتضم المجموعة الثالثة ثلاث منتخبات فقط هم “السعودية والبحرين وسوريا” ويتأهل منها فريق واحد فقط، ويتصدر المنتخب السوري الاولمبي المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن السعودية، وذلك بعد الفوز الكاسح الذي حققه فريق نسور قاسيون على البحرين في المباراة الافتتاحية بنتيجة 1/4.

وإذا تمكن المنتخب البحريني من هزيمة السعودية بأي نتيجة في مباراة الجولة الأخيرة، سيترشح بدلاً من السوري، بسبب تطبيق قاعدة المواجهات المباشرة، لهذا سيتوجب على السعودية تحقيق الفوز أو التعادل في اللقاء القادم لضمان خطف بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من الثلاث مجموعات إلى الدور نصف النهائي، أما البطاقة الرابعة فتذهب إلى أفضل منتخب صاحب مركز ثاني في المجموعات.

شاهد فيديو اهداف السعودية امام سوريا