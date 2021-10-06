نتيجة مباراة الاردن وماليزيا في تحضيرات كأس العرب 2021

تعرف على نتيجة مباراة الاردن وماليزيا في تحضيرات منتخب النشامى لخوض منافسات كأس العرب فيفا 2021، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021.

اكتسح المنتخب الاردني نظيره الماليزي برباعية نظيفة، على استاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة، في البطولة الودية الثلاثية المقامة على الأراضي الأردنية، والتي تضم منتخب أوزبكستان.

شهد اللقاء تألق لاعب نادي الجزيرة الاردني “علي علوان” بتسجيله هاتريك للنشامى في الدقائق 34، 47، 49، وسجل اللاعب “عدي الصيفي” هدف في الدقيقة 41.

وافتتح علي علوان اهداف الاردن في الدقيقة 34 بعد ان استغل عرضية نموذجية من احسان على القائم القريب ليقابلها علوان ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 41 سجل اللاعب “عدي الصيفي الهدف الثاني للمنتخب الاردني مستغلا سوء التفاهم بين الحارس الماليزي وخط الدفاع، وانتهى الشوط الاول 2-صفر.

ومع انطلاق الشوط الثاني عزز علي علوان تقدم المنتخب الاردني وسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل ان يختتم نفس اللاعب اهداف النشامى في الدقيقة 49.

دخل المنتخب الاردني معسكره الحالي بقيادة المدرب الوطني «عدنان حمد» يوم السبت الماضي 2 أكتوبر 2021، بقائمة ضمت 24 لاعبًا على رأسهم المحترف في صفوف نادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي «موسى التعمري».

وأُجبر المدرب عدنان حمد على استدعاء الثنائي رجائي عايد ومصطفى كمال مؤخرًا، بسبب إصابة طفيفة لكل من محمد الدميري ونور الروابدة.

وباتت قائمة منتخب الاردن تضم 26 لاعبًا، هم، معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، يزن العرب، عبدالله نصيب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، إحسان حداد، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، ومصطفى كمال.

بالإضافة إلى كل من، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، بهاء عبد الرحمن، عدي الصيفي، ياسين البخيت، أحمد اسريوة، محمود المرضي، محمد أبو زريق، أنس العوضات، حمزة الدردور، علي علوان، بهاء فيصل، وموسى التعمري.

في المقابل، يخوض منتخب ماليزيا البطولة الودية الثلاثية استعدادًا لمسابقة كأس سوزكي لكرة القدم لدول جنوب شرق آسيا، المقرر انطلاقتها في شهر ديسمبر المقبل.