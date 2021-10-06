اليرموك يحبط شعب إب في الدوري اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - حول فريق اليرموك تخلفه بهدف إلى الفوز 2-1 على فريق شعب إب، مساء الأربعاء، على ملعب الخليفي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، في ختام منافسات المجموعة الثانية، ومرحلة الذهاب من الدوري اليمني.



وتقدم شعب إب عن طريق اللاعب سليمان حزام في الشوط الأول، بينما تعادل اليرموك بهدف سجله طارق المشرقي مع مطلع الشوط الثاني، قبل أن يضيف إبراهيم محمد جهامة هدف الفوز لليرموك من ركلة جزاء.



وسارت المباراة في أجواء مشحونة بالعصبية خصوصا في الشوط الثاني، مما أسفر عن طرد لاعب اليرموك أحمد السوادي.



الفوز رفع رصيد اليرموك إلى 5 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز الثالث، حيث فاز في واحدة وخسر مثلها وتعادل في اثنتين.



وبقي الشعب في المركز الأخير بنقطة وحيدة بعدما تعادل في مباراة وتلقى ثلاث هزائم.



المصدر: موقع كورة