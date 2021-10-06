معظم اللاعبين والطاقم الفني نقلوا للمستشفى.. - تسمم منتخب غينيا بيساو قبل ساعات من مباراة المغرب

المنامة - ياسر ابراهيم -

أثار اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم الجدل بعدما كشف عن تعرض عدد من لاعبي منتخبه الأول "لتسمم غذائي"، قد يتسبب في تأجيل مباراة المنتخب أمام مضيفه المغربي، المقررة الليلة في الجولة الثالثة، من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022.



وأكد اتحاد غينيا بيساو أن لاعبي المنتخب الوطني تعرضوا لحالات قيء وإسهال عقب تناول وجبة العشاء الليلة الماضية.



مباراة المغرب وغينيا بيساو مُهددة بالتأجيل

وأضاف البيان أن 25 لاعباً من منتخب غينيا بيساو، وعناصر الطاقم الفني، تم نقلهم إلى المستشفى.



وعلى خلفية هذه الواقعة، شدَّد كارلوس تيكسيرا، رئيس اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، على صعوبة إقامة المباراة في موعدها المقرر.



وقال تيكسيرا: "في ظل هذه الظروف لن أرسل اللاعبين إلى الملعب، ستكون هذه جريمة من جانبي".



بدوره قال باسيرو كاندي، مدرب منتخب غينيا بيساو، إنه لن يدفع بلاعبيه للنزول إلى أرضية الملعب في ظل هذه الظروف، مؤكداً أن الفريق اضطر إلى البقاء في المستشفى حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بسبب حالة تسمم بعد العشاء.



وقال: "بعد خمس عشرة دقيقة من الانتهاء من تناول طعام العشاء، بدأ اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني يشعرون بآلام في المعدة، أُصيب بعضهم بالإسهال واضطررنا للذهاب إلى المستشفى. بقينا هناك حتى فجر الأربعاء".



ولم يبتَّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الأمر بعد، رغم أنه سيتعين عليه اتخاذ قرار "عاجل" في الساعات القليلة المقبلة، لأن المباراة من المفترض أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



وسلَّطت صحيفة MARCA الإسبانية الضوء على الواقعة، وقالت في تقرير لها إن فرص إقامة المباراة في موعدها تبدو "معقدة"، وإنه يجب تأجيلها.



رواية مغربية مختلفة

من جانبه، لم ينفِ الإعلام المغربي وقوع الحادثة، لكنه أشار إلى تسمم ستة لاعبين فقط، وليس 25 كما جاء في بيان اتحاد غينيا بيساو.



وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن مراقب المباراة يتابع الأمر عن قرب، وهو من نقل كل المعلومات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي للعبة "كاف".



وأكدت أن كل لاعبي منتخب غينيا بيساو في الفندق، ومن ضمنهم اللاعبون الذين تعرضوا لتسمم غذائي.



وتتصدر غينيا بيساو ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 4 نقاط، متقدمة على المغرب صاحبة المركز الثاني بنقطة وحيدة، ولديها مباراة أقل، فيما تحتل غينيا المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل السودان المجموعة بلا رصيد من النقاط.

المصدر: عربي بوست