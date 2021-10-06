الامارات | منتخب السودان يحصل على النقطة الأولى في تصفيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السودان يحصل على النقطة الأولى في تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل المنتخب السوداني على النقطة الأولى له في مشواره في المجموعة التاسعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وذلك بتعادله مع منتخب غينيا 1/ 1.

وتقدم المنتخب الغيني عن طريق محمد بايو في الدقيقة 56، قبل أن يدرك سيف تيري التعادل للمنتخب السوداني في الدقيقة 72.

وكان المنتخب السوداني قد خسر في أول مباراتين بالمجموعة أمام كل من المغرب وغينيا بيساو صفر / 2 و 2/4 على الترتيب

ويلتقي منتخبا غينيا والسودان مجددا في الجولة الرابعة من التصفيات يوم التاسع من الشهر الجاري.

ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، ببفارق نقطة عن منتخب السودان صاحب المركز الرابع والأخير، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبا غينيا بيساو والمغرب صاحبا المركز الأول والثاني على الترتيب، واللذان يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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