فوز يرموك صنعاء على شعب إب في مجموعة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

فاز يرموك صنعاء على شعب إب بهدفين مقابل هدف في اخر مباراة جمعت بينهم عصر اليوم على ملعب الفقيد الخليفي بعتق في ذهاب دوري تصفيات مجموعة شبوة من بطولة اندية الدرجة الاولى بالجمهورية.



وتقدم شعب إب في الشوط الاول بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة الثامنة برأسية قوية للاعبه سليمان عبده، وادرك يرموك صنعاء التعادل في الشوط الثاني من المباراة بتسجيل لاعبه طارق المشرقي اول اهدافه في الدقيقة الـ 58 ، وعزز فوزه بعد اربع دقائق فقط بهدف ثان من رأسية ابراهيم جهامة.

وبهذه النتيجة صعد يرموك صنعاء الى المركز الثالث من تجمع شبوة وبرصيد خمس نقاط وتراجع هلال الحديدة للمركز قبل الاخير بنقطتين، وتذيل شعب إب المجموعة بنقطة واحدة.