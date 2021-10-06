ذكاء الأخضر يتحدى الكمبيوتر الياباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يهدف المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يستضيف نظيره الياباني اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويلتقي ضمن ذات المجموعة اليوم، أستراليا مع عمان على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، والصين مع فيتنام على ملعب الشارقة الإماراتي.

ويدخل الأخضر اللقاء بعد أن فاز في مباراتيه الماضيتين على فيتنام وعمان في الجولتين الأولى والثانية على التوالي، حيث يملك 6 نقاط وهو ذات رصيد متصدر المجموعة بفارق الأهداف المنتخب الأسترالي، حيث سجل كل من المنتخبين السعودي والأسترالي 4 أهداف، إلا أن الأخضر تلقى هدفا من فيتنما، بينما حافظ المنتخب الأسترالي على شباكه نظيفة.

ويطمح مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز في مباراة قد تلعب نتيجتها دورا كبيرا في تحديد المسار في المرحلة المقبلة.

ويفتقد المنتخب السعودي لخدمات نجم خط وسطه المؤثر سالم الدوسري بسبب الإصابة وكذلك لاعب الوسط الآخر عبدالله عطيف والطرف الأيمن محمد البريك بداعي الإصابة أيضا، لذلك سعى المدرب خلال الأيام الماضية لتجهيز البديل المناسب.

وينتظر أن يلعب الجمهور دورا بارزا في دعم الأخضر اليوم بعد أصدرت وزارة الرياضة قرارا استثنائيا أمس الأول تضمن السماح بحضور الجماهير بالطاقة الاستيعابية الكاملة للملعب وهي المرة الأولى منذ جائحة كورونا.

على الطرف الآخر يأمل المنتخب الياباني الذي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة برصيد 3 نقاط، في تفادي التعثر بعد أن تغلب في الجولة الماضية على نظيره الصيني 1/ 0 قبل أن يخسر أمام ضيفه المنتخب العماني في الجولة الافتتاحية 0/ 1.

وحرص المنتخب الياباني بقيادة مديره الفني هاجيمي موريياسو، على التواجد مبكرا في جدة، للتعود على الأجواء من خلال إجراء تدريبات على ملعب نادي الاتحاد.

لقاءات سابقة







التقيا مرتين بجدة، فاز فيهما الأخضر 1 /0، الأولى بتصفيات كأس آسيا 2007 وسجل الهدف صالح بشير، والثانية بتصفيات مونديال 2018 وسجل الهدف فهد المولد.



آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في كأس آسيا 2019 بالإمارات، وانتهت بفوز اليابان 1/ 0.



آخر مواجهة بينهما في تصفيات كأس العالم جرت في الجوهرة وانتهت لمصلحة الأخضر 1/ 0 سجله فهد المولد.



آخر مواجهة خاضها الأخضر في التصفيات الحالية انتهت بفوز 1/ 0 على عمان سجله صالح الشهري.



آخر مواجهة خاضها المنتخب الياباني في التصفيات الحالية انتهت بفوزه 1/ 0 على الصين سجله يويا أوساكو.



يفاضل هيرفي رينارد بين عبدالرحمن العبود وعبدالرحمن غريب، لتعويض غياب اللاعب المؤثر سالم الدوسري.



تقابلا 3 مرات بتصفيات كأس العالم، حيث تعادلا 0-0 بتصفيات 1994، وفي تصفيات 2018، فازت اليابان 2 /1 في سايتاما والسعودية 1/ 0 بجدة.



يعود لصفوف المنتخب الياباني أو تاناكا وتاكومي مينامينو بعد أن غابا عن المباراتين الماضيتين، في حين يغيب تاكيفوسا كوبو بسبب الإصابة.



ترتيب المجموعة (الثانية)





أستراليا 6 نقاط (له 4 أهداف عليه 0)



السعودية 6 نقاط (له 4 أهداف عليه هدف)



اليابان 3 نقاط (له هدف وعليه هدف)



عمان 3 نقاط (له هدف وعليه هدف)



فيتنام بدون نقاط (له هدف وعليه 4)



الصين بدون نقاط (لا هدف له وعليه 4 أهداف)



التشكيلة المتوقعة للأخضر

يتوقع أن يعتمد هيرفي رينارد على تشكيلة تضم: محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه سلطان الغنام، وعبدالله مادو، عبدالإله العمري، وياسر الشهراني، وعبدالإله المالكي، محمد كنو، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وعبدالرحمن العبود وصالح الشهري.