بعد طلب الزمالك انهاء إعارة اللاعب.. "جالاتا سراي" يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد ويوجه صدمة للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - حسم نادي جالاتا سراي التركي، المحترف ضمن صفوفه المصري مصطفى محمد، اليوم الأربعاء، مصير الفرعون مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما قرر النادي تفعيل شرط أحقية شراء اللاعب نهائيا في شهر ديسمبر المقبل، وقطع الطريق على نادي الزمالك، الذي طلب إنهاء إعارته وعودته للقلعة البيضاء، في ظل أزمة القيد الحالية.

وانضم مصطفى محمد خلال شهر يناير الماضي، للفريق التركي، معارا من الفارس الأبيض، لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية شراءه بنهاية العام، بقيمة 4 ملايين دولار.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» التركية، اليوم الأربعاء، أن نادي جالاتا سراي قرر تفعيل شرط أحقية الشراء لضم مصطفى محمد، بشكل نهائي، بعد الاتفاق مع فاتح تريم، المدير الفني للفريق، خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في الساعات الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن النادي التركي قد اتخذ قراره بعد ظهور اللاعب بشكل قوي في الفترة الأخيرة، كما أن فاتح تريم وجد رغبة وإصرار من قبل المهاجم المصري على الاستمرار في صفوف الفريق، من خلال الاجتهاد في تدريبات جالاتا سراي، ما جعل مدربه يدفع به في التشكيل الأساسي لمباراة ريزا سبور، وتمكن من إحراز هدفين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة جالاتا سراي وافقت على استمرار مصطفى محمد تحسبا لوصول عروضة كبيرة للاعب، في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك ترقب من قبل بوردو الفرنسي لموقفه، وسبق أن قدم عرضا له في الفترة الماضية.وكان الزمالك قد طلب إنهاء إعارة مصطفى محمد مع ناديه التركي، مقابل دفع نصف مبلع الإعارة الذي دفعه النادي التركي، البالغ 750 ألف دولار، مع تفعيل العقد الجديد بين اللاعب والزمالك، لحل أزمة القيد في الفريق الأبيض، قبل أن يتخذ جالاتا سراي قراراه ببقاء اللاعب.