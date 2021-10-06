شكرا لقرائتكم خبر عن وديًا .. فاركو يفوز على مركز شباب سموحة بثلاثية استعدادًا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي الفوز على نظيره مركز شباب سموحة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاربعاء، على ملعب أليكس ويست، بثلاثة أهداف دون رد.

سجل ثلاثية فوز فاركو بمرمى مركز شباب سموحة بالترتيب كل من أحمد عوض وأحمد سعيد ومحمد فؤاد.

وجاء فوز فريق فاركو على حساب مركز شباب سموحة 0/3 خلال اللقاء الودي ، ضمن استعدادات البرتقالي لبدء الموسم الجديد 2021 - 2022 من الدوري المصري الممتاز.

وحرص مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق فاركو، على إجراء عدة تبديلات من أجل اختبار جميع العناصر في خاصة الصفقات الجديدة لتحقيق الانسجام مع باقي العناصر.