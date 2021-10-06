شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يواصل الاستعداد لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادى المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعبانى، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على "تويتر"، صورا لتدريب اليوم الأربعاء معلقا عليها: "أجواء مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب".

وفاز المصرى على نظيره فريق الجزيرة مطروح بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية، التى أقيمت أمس الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وذلك فى ثالث المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان، يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني" بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.