شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 15 عاما ..سمر حمزة تتوج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بالنرويج بعد الفوز على منافستها لاعبة الهند، بمباراة البرونزية .

وكانت سمر قد حققت الفوز على لاعبة منتخب كازاخستان بنتيجة (3-2)، في دور الـ16 من منافسات البطولة.

وكشفت نرمين رفيق عضوة مجلس إدارة اتحاد المصارعة ان ميدالية سمر تعد الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 ، وهى ذهبية بطولة العالم أى انها جاءت بعد غياب 15 عاما عن التتويج ببطولات العالم