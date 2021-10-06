شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك أمام برشلونة 36/32 فى ربع نهائى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية .

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 18/17 لصالح برشلونة وسط تألق ملحوظ لعلى زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف فريق البارسا ، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده.

وشهد الشوط الأول تألق ملحوظ لفريق الزمالك خاصة فى الدقائق الأولى من جانب الثلاثى يحيى الدرع و خالد وابو وأكرم يسرى قبل أن يرجع فريق البارسا للقاء .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.