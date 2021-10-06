شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 50 دقيقة.. تأخر يد الزمالك أمام برشلونة 29/25 فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره برشلونة الإسبانى بنتيجة 29/25بعد مرور 50 دقيقة من المباراة التى تجمعهما فى دور ربع نهائى كأس العالم للأندية سوبر جلوب " المقامة فى السعودية.

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 18/17 لصالح برشلونة ، و يسعى فريق الزمالك إلى تعديل النتيجة لصالحه فى الدقائق المقبلة من عمر الشوط الثانى من أجل أن الزحف إلى تحقيق الفوز .

ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى أمال على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى " كاتونجا" و يحيى الدرع .

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.