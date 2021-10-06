الامارات | "جلف إف سي" يتعاقد مع 5 لاعبين والإداري سالم خميس

شكرا لقرائتكم خبر عن "جلف إف سي" يتعاقد مع 5 لاعبين والإداري سالم خميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لنادي جلف إف سي عبد الله بن عمر، عن تكليف إدارة النادي للاعب الاهلي السابق سالم خميس بمهمة إداري للفريق الاول، اضافة الى التعاقد مع خمسة لاعبين مميزين لتمثيل الفريق الاول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى وهم كل من راشد جلال وأحمد يوسف وعبدالله آل علي وراشد علي وسليمان الصيعري.



وقال بن عمر لـ"الإمارات اليوم": "سعداء بانضمام اكثر من لاعب يتمتع بمواصفات فنية وتاريخ رياضي مميز ، وبتوجيهات رئيس النادي احمد عبد الله نقي نتطلع إلى تقديم أفضل دعم ممكن لجميع اللاعبين ليتمكنوا من استعادة مستواهم الفني المعروف ولكي يخدموا الفريق".

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