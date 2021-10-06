عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مدرب ليفربول، ​يورغن كلوب​، رفض عرضاً لتدريب ​برشلونة​.



وأشارت الصحيفة إلى أن "كلوب تلقى مكالمة لتدريب برشلونة، خلال الحملة الانتخابية في نهاية العام الماضي، حيث اتصل المرشح جوردي فاري بكلوب لمعرفة ما إذا كان مهتماً بالتوقيع مع برشلونة، إذا تم انتخابه رئيساً".

وأضافت: "الاستجابة الأولية جاءت سلبية، على الرغم من أن فاري كان مقتنعاً بأن المحادثات مع كلوب ستستمر إذا وصل إلى المرحلة التالية من الانتخابات، كان الالماني هو المفضل لديه وشعر أنه كرئيس، كان على برشلونة أن يبذل قصارى جهده لاستبدال كومان".

وختمت الصحيفة: "بعد أشهر، قال كلوب في مقابلة أن نيته هي الحصول على إجازة بمجرد مغادرة ليفربول، وفي النهاية، مع 2082 توقيعاً فقط، لم يصل فاري إلى المرحلة التالية وتلاشى حلمه في أن يصبح رئيساً لبرشلونة، وكذلك فرص برشلونة في ضم كلوب".