 رئيس نادي ميلانو سعيد برحيل دوناروما عن الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

تحدث باولو ​سكاروني​ رئيس ​ميلان​و عن عودة جيانلويجي ​دوناروما​ الحارس السابق للروسونيري والحالي لباريس سان جيرمان إلى ملعب سان سيرو للمرة الأولى عقب الرحيل.



وقال سكاروني "رحيل دوناروما عن ميلانو وعدم تجديد عقده؟ قبل أي شيء فإن هذه الاختيارات يقوم بها باولو مالديني وإيفان غازيديس".

وأضاف "إذا كان لدى اللاعبين والوكلاء مطالب لا يمكننا تحملها فإننا نتخذ قرارات أخرى ونتمنى لهم الحظ السعيد".

وتابع "سعداء للغاية لأننا تعاقدنا مع مايك ماينان. إنه ليس مجرد حارس مرمى ممتاز لكنه أيضًا بمثابة قائد في غرفة الملابس. نحن سعداء بهذا القرار كما آمل أن يكون دوناروما سعيدًا بقراره".