 فيغو: إقتراح إقامة المونديال كل عامين أطلقه أشخاص لا يفكرون في مصلحة اللعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

إعتبر النجم البرتغالي السابق ​لويس فيغو​ أن اقتراح الفيفا بإقامة ​المونديال​ كل عامين "جنون" لا علاقة لها بمصلحة كرة القدم.



وأوضح فيغو: "يبدو لي أنها جنون، وأطلقها أشخاص لا يفكرون في مصلحة كرة القدم، ليس من المنطقي إقامة كأس العالم كل عامين".

وأضاف "يبدو أمرا سخيفا بالنسبة لي اقتراح مسابقة مثل هذه في مثل هذا الوقت القصير".

وختم فيغو بالحديث عن ترشحه مجدداً لرئاسة الفيفا بعد عام 2015 " لا أضع خططا طويلة المدى، سنحت الفرصة في تلك اللحظة، وأعتقد أنها كانت اللحظة المناسبة لكشف كل المافيا التي كانت في المنظمة، في النهاية، أثبتت الأيام أنني كنت على حق. إذا سنحت فرصة أخرى في المستقبل القريب وأعتقد أن الوقت قد حان، فلما لا؟".