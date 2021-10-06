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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونديال الاندية لكرة اليد: سقوط كبير للوحدة السعودي امام البورغ الدنماركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021
سقط نادي الوحدة السعودي امام البورغ الدنماركي ليودع الفريق البطولة وتنتهي آمال كرة اليد السعودية في الذهاب بعيدًا ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر غلوب 2021".
وتلقى الوحدة خسارة قاسية من الفريق الدنماركي بنتيجة 27-38 ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
وتقام مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
وكان نادي النور الممثل الثاني للسعودية قد خسر 33-34 أمام بينيروس البرازيلي.
وسيواجه النور نظيره كال هيت الأميركي في مباريات تحديد المراكز بينما سيواجه الوحدة نظيره جامعة سيدني الأسترالي.