 مونديال الاندية لكرة اليد: سقوط كبير للوحدة السعودي امام البورغ الدنماركي

وسيواجه النور نظيره كال هيت الأميركي في مباريات تحديد المراكز بينما سيواجه الوحدة نظيره جامعة سيدني الأسترالي.

وكان نادي النور الممثل الثاني للسعودية قد خسر 33-34 أمام بينيروس البرازيلي.

وتلقى الوحدة خسارة قاسية من الفريق الدنماركي بنتيجة 27-38 ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

سقط نادي ​الوحدة​ السعودي امام ​البورغ​ الدنماركي ليودع الفريق البطولة وتنتهي آمال كرة اليد السعودية في الذهاب بعيدًا ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر غلوب 2021".

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية