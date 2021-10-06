مشجعون في تدريبات بايرن بعد غياب 20 شهرا

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وشهد المران حضور نحو 100 مشجع، ويعود العدد القليل إلى غياب أغلب نجوم الفريق لانشغالهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم.
وكان من بين اللاعبين الذين تدربوا اليوم تحت قيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان، كل من كينجسلي كومان وعمر ريتشاردز.
وذكر نادي بايرن ميونخ أن مران أمس هو الأول الذي يجرى بحضور مشجعين منذ 17 فبراير 2020.
وسمح بايرن ميونخ بحضور ألف مشجع لمران الفريق، بشرط تقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو نتائج سلبية للفحوص أو التعافي من العدوى، كما كان ارتداء الكمامات إلزاميا.
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