مجيد يخطف الفضية الأولى بعالمية الأثقال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الرباع علي مجيد أمس جهود المنتخب السعودي في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة، التي تنظمها وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال حاليا في جدة، وتستمر حتى 12 أكتوبر، بتحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات 55 كجم خطف، بينما خطف الذهبية الإندونيسي ساتريو أدي نوغروهو، فيما حقق التايلاندي باتسافونج ثونج سو الميدالية الفضية.

كما انتزع مجيد برونزية المجموع في وزن 55 كجم.

وتحت عنوان «تستاهل يا بطل» كتب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي «أبارك للرباع السعودي علي مجيد فوزه بالمركز الثاني في منافسات 55 كجم ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال.. تستاهل يا بطل».

كما هنأ رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال محمد الحربي بالميداليتين.

ويمثل المنتخب السعودي في هذه البطولة، 13 رباعا ورباعة وهم محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي.

وكانت البطولة انطلقت أمس الأول بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الدكتور مايكل إيراني، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أن استضافة المملكة للبطولة جاء بدعم كبير من القيادة الرشيدة، التي سخرت كل الإمكانات من أجل أن تكون المملكة في مقدمة الدول التي تحتضن أهم البطولات والمسابقات العالمية، والتي منها بطولة العالم لرفع الأثقال.

وأوضح أن نجاح المملكة في استضافة هذا الحدث العالمي؛ يعود لوجود ملف قوي وكبير يحتوي على كافة المقومات التي تجعل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوافق على استضافتنا لمنافسات البطولة، مشيرا إلى تلقي الاتحاد السعودي لرفع الأثقال إشادات واسعة خلال حفل الافتتاح من رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مايكل إيراني وأعضاء الاتحادات المشاركة، الذين انبهروا من الاستعداد الرائع الذي ظهر في البطولة خلال حفل الافتتاح، واليوم الأول من المنافسات، مؤكدين أحقية المملكة بهذه الاستضافة العالمية .

وأعرب الحربي عن ثقته بنجوم المنتخب السعودي المشاركين في البطولة لتحقيق نتائج إيجابية ومراكز متقدمة، والانتقال من المشاركة إلى المنافسة في لعبة رفع الأثقال.