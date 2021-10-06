تكريم لوف في وداع رسمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس أنه سيكرم المدير الفني السابق للمنتخب يواخيم لوف، قبل بدء المباراة أمام منتخب ليختنشتاين، المقررة في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال مدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف أمس «إن لوف وكذلك أندريسا كوبكه، الذي شغل منصب مدرب حراس مرمى المنتخب لفترة طويلة، سيجرى تكريمهما بوداع رسمي في تجمع صغير قبل المباراة المقررة في فولفسبورج في 11 نوفمبر».

وتولى لوف (61 عاما) منصب المدير الفني للمنتخب الألماني بين عامي 2006 و2021، وكان مدربا مساعدا بالمنتخب بين عامي 2004 و2006، كما تولى كوبكه تدريب حراس المرمى بين عامي 2004 و2021.

وتوج المنتخب الألماني تحت قيادة لوف بلقب كأس العالم 2014 كما وصل إلى نهائي يورو 2008 ووصل إلى الدور قبل النهائي في كل من كأس العالم 2010 ويورو 2012 ويورو 2016.

وكان التكريم مقررا خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي، لكن تقرر تأجيله بناء على طلب لوف.