برلين يلزم لاعبيه بتكاليف فحوص كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم أمس أنه سيتعين على اللاعبين غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، دفع تكاليف فحوص تفاعل إنزيم البوليميريز المتسلسل المعروفة باسم «بي. سي. آر» الإلزامية بأنفسهم اعتبارا من الآن. وطبقا للقواعد المعمول بها في الدوري الألماني (بوندسليجا)، يجب على اللاعبين الخضوع لفحوص «بي. سي. آر» مرتين في الأسبوع الواحد، لكن هيرتا برلين يشهد إجراء الفحوص نحو 6 مرات، وذلك بعدما شهد عدة حالات إصابة وخضع الفريق بأكمله للعزل لفترة في الموسم الماضي.



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