مدافع الزمالك يقترب من الرحيل والانضمام للبنك الأهلي.. والسبب أزمة القيد

الشارقة - اميمة ياسر - اقترب محمود شبانة مدافع نادي الزمالك من الانضمام للبنك الأهلي، بعد دخول الأخير في مفاوضات قوية مع نادي الزمالك لضم اللاعب استغلالا لأزمة القيد بالقلعة البيضاء بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمنع الأبيض من قيد لاعبيه الجدد؛ بسبب أزمته مع الأكاديمية الكاميرونية والذي نجحت في الحصول على توقيع حسام أشرف وتسببت في أزمة كبيرة للقلعة البيضاء بعدم قيد أي من لاعبيه الجدد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب بأن هناك مفاوضات قوية في الوقت الحالي بين البنك الأهلي ومسؤولي الزمالك من أجل إنهاء الأمر، وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح الزمالك الضوء الأخضر، خلال الساعات الماضية بقيد لاعبيه المعارين بشكل طبيعي، وكذلك التمديد لسيف الدين الجزيري بعدما كان تردد بأن المعارين واللاعبين الذين سيتم تمديد تعاقدهم ضمن أزمة الإيقاف إلا أن فيفا خاطب الزمالك بأحقيته بشكل طبيعي في تواجد هؤلاء اللاعبين معه خلال الموسم المقبل.

ويبحث الزمالك في الوقت الحالي إعارة لاعبيه إلى الأندية قبل أن يتم غلق باب القيد، وحرمان اللاعبين من المشاركة بسبب أزمة القيد لدى الفارس الأبيض، حيث تلقى الأبيض اتصالات من قبل ناديي فيوشتر إف سي والبنك الأهلي من أجل ضم عمر كمال عبدالواحد القادم من النادي المصري، فيما لا توجد عروض رسمية لضم التونسي حمدي النقاز، والذي عاد من جديد بسبب قضيته مع نادي الزمالك وتورط بعدم اللعب بسبب أزمة نادي الزمالك الذي تعرض لها مؤخرا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموقف النهائي لنادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، وقد يكون بنهاية اليوم خاصة وأن آخر يوم في القيد غدا.