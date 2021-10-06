بث مباشر.. الزمالك × برشلونة (مونديال اليد)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه نادي الزمالك، نظيره برشلونة الإسباني، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

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