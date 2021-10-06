شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يشارك بتدريبات تأهيلية مع المنتخب بعد الاطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبا وحيدا مغلقًا على أحد ملاعب ستاد برج العرب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني وبمشاركة جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم محمد الشناوي الذي أدى تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي أجريت له صباح اليوم.

شهد المران اهتماما بالجانب الخططي وحماسًا وجدية من اللاعبين، وأكد وائل جمعه مدير المنتخب الوطنى، أن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب أثبتت سلامته بعد تعرضه لكدمة في مران أمس الثلاثاء استعداداً لمباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة.