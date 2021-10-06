شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة محمد حمدى مع المنتخب وموقفه من السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز الموقف الطبي للمدافع الدولي محمد حمدي بعد إصابته الأخيرة في مباراة المنتخب الوطني الودية أمام ليبيريا والتي خرج على إثرها من معسكر الفراعنة.

أوضح المنيري أن محمد حمدي يعاني من جزع حول الركبة أصيب به مؤخرا ويؤدي حاليا برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه بأسرع وقت ممكن.

شدد رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز ، على أن المدافع الدولي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل لتقييم حالته بعد الإصابة وفي ضوء ذلك سيتحدد موقفه من السفر مع الفريق من عدمه إلى تنزانيا يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويستعد بيراميدز حاليا لمواجهة نادي عزام التنزاني يوم 16 أكتوبر الجاري في العاصمة دار السلام بذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض اليوم، الأربعاء، فريق بيراميدز مباراة ودية أمام طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..