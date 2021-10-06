شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراء التونسى يفوز على الفتح المغربي ويتأهل لنصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل فريق الزهراء التونسي إلى نصف نهائي العربية للاندية لكرة السلة رقم 33 ، وذلك بعد أن حقق الفوز على فريق الفتح المغربي بنتيجة 80/82 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم "الأربعاء" علي صالة ستاد برج العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية.

جاءت المباراة حماسية ومثيرة من الفريقين من البداية الي النهاية، وسيطر لاعبو الزهراء علي اغلب فتراتها وتقدموا أكثر من مرة باستثناء الفترة الثالثة والتي انهاها الفتح لصالحه، واستمرت الإثارة حتي الزفير الاخير للمباراة ونجح لاعبو الزهراء في حسمها لصالحهم بفارق نقطتين.

وجاءت نتيجة فترات المباراة كالتالي :

الفترة الأولى بنتيجة 20/23 لصالح الزهراء.

الفترة الثانية بنتيجة 39/40 لصالح الزهراء .

الفترة الثالثة بنتيجة 57/58 لصالح الفتح

الفترة الرابعة بنتيجة 80/82