شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي عن مصافحة زين ولاعبى الزمالك: "سلام حار بين المصريين هُنا في جدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الاتحاد السعودى لكرة اليد، على مصافحة على زين لاعب نادى برشلونة ولاعبى الزمالك قبل المباراة التي تجمعهم حاليا فى دور ربع نهائى كأس العالم للأندية سوبر جلوب " المقامة فى السعودية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودى لكرة اليد على "تويتر"، فيديو للمصافحة بين اللاعبين معلقا عليها: "أصحاب أنا وأنت ولا؟ .. سلام حار بين المصريين هُنا في جدة!".

ويتقدم برشلونة حاليا لأول مرة على الزمالك بعد 25 دقيقة من الشوط الأول 15 /14، في المباراة التي تشهد تألق ملحوظ للثنائى يحيى الدرع وخالد وليد ومعهما كريم هنداوى حارس المرمى .

ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى أمال على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر وكريم هنداوى " كاتونجا" ويحيى الدرع .

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسبانى على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة فى البطولة كلا من: كريم هنداوى ومحمود خليل فلفل وهشام السبكى وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلى هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى وسيف الدرع وأكرم يسرى وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.