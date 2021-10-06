شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأشعة أثبتت سلامة الشناوى ويشارك فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعه مدير المنتخب الوطنى، أن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب أثبتت سلامته بعد تعرضه لكدمة في مران أمس الثلاثاء استعداداً لمباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة.

تابع وائل جمعه في تصريحات لـ " الخليج 365 " أن محمد الشناوي خضع مرتين للأشعة و أثبتت سلامته وسيشارك في مران اليوم استعدادًا لمباراة ليبيا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا، وتضم القائمة 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.