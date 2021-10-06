شكرا لقرائتكم خبر عن ماجديبورج الألماني يتأهل لنصف نهائى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق ماجديبورج الألماني ، فى التأهل إلى دور نصف النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد الفوز على الدحيل القطري 35/23 ، وينتظر الفائز من ألبورج الدنماركى و الوحدة السعودي فى المباراة التى ستجمعهما بعد قليل.

ويخوض فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة مهمة أمام برشلونة الإسبانى فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" فى السعودية، ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر وكريم هنداوى "كاتونجا" ويحيى الدرع.

ويشارك الزمالك فى هذه البطولة بصفته بطلاً لكأس السوبر الأفريقى، بعدما تغلب على منافسه التقليدى الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهم على صالة الدكتور حسن مصطفى فى الشهر الماضى.

ويتواجد الفارس الأبيض فى السوبر جلوب للمرة الخامسة فى تاريخه، حيث تواجد من قبل فى 4 مناسبات، وحال فوز الزمالك اليوم على برشلونة سيلاقى بينيهروس البرازيلي.