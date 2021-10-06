شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز وديا على المقاولون العرب بثنائية استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على المقاولون العرب بثنائية دون رد خلال المباراة الودية التى جمعتهما على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية ، أهداف الدراويش سجلها كل من محمد الشامي واحد اللاعبين الذين يخضعون لاختبار، ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الموسم الجديد من خلال معسكره السكندرى الذي يتخلله سلسلة من الوديات وتحت قيادة فنية جديدة لطلعت يوسف.

الودية شهدت إشراك عدد كبير من اللاعبين من أجل التعرف مستواهم بشكل أكبر ومدى استيعابهم للخطط الفنية المطبقة.

تلقى نادى طلائع الجيش اعتذاراً من نادى الاسماعيلى عن المباراة الودية التي كان محددة للفريقين في 12 أكتوبر الجارى بسبب ارتباط الدراويش بإنتهاء معسكرهم المغلق بالإسكندرية في نفس اليوم .