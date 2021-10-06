شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على برشلونة 7-2 فى كأس العالم لأندية اليد بعد مرور 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره برشلونة الإسبانى بنتيجة 7/2 بعد مرور 10 دقائق من المباراة التى تجمعهما فى دور ربع نهائى كأس العالم للأندية سوبر جلوب " المقامة فى السعودية.

و شهدت الدقائق الأولى تألق ملحوظ للثنائي يحيى الدرع و خالد وليد ومعهما كريم هنداوى حارس المرمى .

و يسعى فريق الزمالك إلى مواصلة إستمرار النتيجة لصالحه فى الدقائق المقبلة من عمر الشوط الأول من أجل أن الزحف إلى تحقيق الفوز .

ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى أمال على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى " كاتونجا" و يحيى الدرع .

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.