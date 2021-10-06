شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يختبر 7 أفارقة لقيد "ثنائى" منهم قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة تامر مصطفى على اختبار 7 لاعبين أفارقة في تدريبات الفريق الفيومي اليومية والمباريات الودية التي يخوضها في الوقت الحالي تمهيدا لاختيار اثنين منهما يتم قيدهما في قائمة المقاصة للموسم الجديد وبعدها غلق باب القيد والذي ينتهي بشكل رسمي مساء غد الخميس.

ويضم المقاصة ثتائي أجنبي في صفوفه حاليا وهم سيرجي ايريك وجون ايفيري لاعبي فيوتشر السابقين، فيما يرغب الجهاز الفني في ضم ثنائي أجنبي آخر بجانب الثنائي السابق قبل غلق باب القيد تماما.

ونجح مسئولو المقاصة في إبرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزهم محمود حمدي ومحمد عادل وعلي فتحي وسيرجي ايريك وجون ايفيري بالإضافية إلى كريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة ثلاثى وسط ملعب وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة مهاجم ومعهم أحمد طارق ورمضان مصطفى حارس الأهلي الشابين ومحمد مجدي ومحمد الضرف ثنائي الإسماعيلي.

يخوض فريق المقاصة مباراة ودية ضد فريق نجوم مصر اليوم الأربعاء، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، على أن يختتم ودياته قبل المعسكر المغلق بمواجهة الواسطى من بنى سويف يوم الخميس المقبل.

من جانبه، أكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الفريق الفيومي يخوض عددا من المباريات الودية متدرجة المستوى مع فرق الدرجة الثالثة ثم الدرجة الثانية ومن ثم دوري ممتاز، من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأوضح أن الجهاز الفني للمقاصة يحرص على اختبار أكثر من لاعب أجنبي في المباريات الودية، لانتقاء أفضل العناصر وقيده في قائمة الموسم الجديد قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الحال.

أشار إلى أن الفريق يسابق الزمن للانتهاء من ملف الصفقات الجديدة، في ظل حاجة الفريق الفيومي لـ5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف المقاصة مع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لسد العجز في كل المراكز بصفوف فريقه.