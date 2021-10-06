شكرا لقرائتكم خبر عن القيد ليس المشكلة الوحيدة .. 12 مليون جنيه سبب عرقلة انضمام دونجا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الزمالك يواجه مشكلة كبيرة في قيد اللاعبين الجدد بعد قرار الاتحاد الدولي بحرمان الزمالك من القيد فترتي انتقالات بسبب قضية اللاعب حسام أشرف، إلا أن تعثر صفقة انتقال نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز للزمالك ليست بسبب القيد فقط.

وأكد مصدر مطلع ، أن راتب دونجا في بيراميدز يتخطى حاجز الـ12 مليون جنيه بعد تعديل عقده الموسم الماضي، ليطلب اللاعب نفس الراتب حال انتقاله للزمالك إلا أن الإدارة البيضاء ترى أن راتب اللاعب مرتفع للغاية بالمقارنة بباقي اللاعبين الأمر الذي سيتسبب في حدوث مشكلة من اللاعبين الكبار ليتم مطالبة اللاعب بتخفيض طلباته، إلا أن الأمر تم ارجائه بالكامل لحين انتهاء الزمالك من أزمة القيد التي يعاني منها حالياً.

من ناحية أخرى ، يخضع جميع لاعبي الزمالك لاختبار بدني وقياسات قبل التدريب اليوم وذلك عقب عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام في ختام معسكر الفريق ببرج العرب، وذلك استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات دور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا.

وحدد كارتيرون فقرة تدريبات بدنية قبل مران اليوم سيخضع لها اللاعبون في الصالة المغطاة بالنادي قبل التدريبات بالكرة في الملعب، علي ان يخضع اللاعبون لبرنامج تأهيل مكثف خاصة الذين سيثبت زيادة وزنهم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات اليوم ، علي ان يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين اليوم قبل المران لشرح خطة العمل الفترة المقبلة، وكذلك اخر الاستعدادات لمواجهة توسكر قبل السفر لكينيا حيث تسافر بعثة الزمالك علي 3 دفعات بداية من يوم 10 أكتوبر الجاري.