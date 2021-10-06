شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ونظيره فريق البنك الاهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

حرص أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول بنادى سموحة علي تجربة جميع العناصر بمن فيهم الصفقات الجديدة للوقوف علي مدى جاهزية اللاعبين تأهبا لانطلاق الموسم.

وأكد أحمد سامى أن الجهاز الفني يركز في المرحلة الحالية على رفع معدل اللياقة البدنية عند اللاعبين، والوصول تدريجياً لفورمة المباريات الرسمية.

وقال سامي : لعبنا مباراة وتتبقي امامنا ثلاث مباريات يقوم الجهاز الفني من خلالها بالعمل على تنفيذ خططه الفنية ورؤيته .

وفي ختام حديثه شكر أحمد سامي رئيس النادى المهندس محمد فرج عامر علي دعمه المتواصل وحرصه علي رفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني.