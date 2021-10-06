شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال أندية اليد .. الزمالك الفريق الوحيد بدون محترفين فى السوبر جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك و القائم بأعمال رئيس بعثة الفريق الأبيض فى كأس العالم للأندية بالسعودية، أن كوماندوز القلعة البيضاء الفريق الوحيد الذى يلعب بدون محترفين فى المونديال .

و فضل أوليفر روى المدير الفنى الإسبانى للزمالك الإعتماد على العناصر الأساسية مع الصفقات الجديدة دون إستقطات لاعب محترف فى هذه البطولة .

ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روى أمال على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال ، أحمد الأحمر و كريم هنداوى " كاتونجا" و يحيى الدرع .

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.