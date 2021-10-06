شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مشجعى الزمالك بالسعودية تحفز اللاعبين أثناء الإحماء لمواجهة برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت رابطة مشجعى الزمالك فى السعودية بمؤازرة فريق اليد فى صالة الملك عيد الله الرياضية أثناء عملية الإحماء إستعدادا لمواجهة برشلونة فى تمام السابعة مساء بربع نهائى كأس العالم للاندية المقام فى السعودية .

عقدت رابطة الزمالك جلسة مع اللاعبين فى الفندق لتحفيزهم للفوز باللقاء، ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روى أمال على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال ، أحمد الأحمر و كريم هنداوى " كاتونجا" و يحيى الدرع .

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.