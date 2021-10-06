شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق علاء وفتحى وعاشور.. واستمرار تأهيل عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وانطلقت التدريبات الجماعية للفريق بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 5 أيام.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات المقبلة.

وقام كارتيرون بعقد جلسة خاصة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة جميع اللاعبين من طبيب الفريق وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الأخيرة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدلات البدنية للاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني. وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، وقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، وركز على اللعب السريع من لمسة واحدة دون الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة. وواصل محمد عبد الشافي برنامجه العلاجي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وخاض عبدالشافي بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية الخفيفة في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد الانتهاء من بروتوكول “حقن” الركبة الموضوع للاعب.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية على جزء من الملعب وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي محمد عواد ومصطفى فتحي ومحمود علاء وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول بالنادي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.