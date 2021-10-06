شكرا لقرائتكم خبر عن "من شابه أباه فماظلم"..سيد معوض يتابع نجله عمر فى قطاع الناشئين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد معوض نجم الاهلى ومدرب منتخب مصر السابق، على مؤازرة نجله عمر سيد معوض لاعب القلعة الحمراء مواليد 2006 خلال فترة الإعداد الحالية، استعدادا للمشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 2006، ويعد عمر سيد معوض لاعب الأهلي مواليد 2006، وحفيد رمضان السيد نجم الأهلي السابق من المواهب المميزة التي يمتلكها قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بشهادة جميع المدربين.





وفى وقت سابق أعرب سيد معوض، نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، عن سعادته بإدارج اسمه ضمن تشكيل الأفضل في أفريقيا بالقرن 21، وكتب معوض عبر حسابه على تويتر: الحمد والشكر لله أجمل إحساس لما التقدير بيكون من الجمهور علشان ده من غير أى نفاق ألف شكر لجمهور مصر العظيم".

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الفريقى لكرة القدم "الكاف" على تويتر تشكيل الأفضل في قارة أفريقيا خلال القرن الـ21 عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وتصدر اللاعبون المصريون التشكيل الأمثل في قارة أفريقيا، حيث ضم 6 لاعبين هم عصام الحضرى ووائل جمعة وسيد معوض وأحمد فتحى ومحمد أبو تريكة ومحمد صلاح.