شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقبل وفدا من الشارقة الإماراتى لبحث تطورات فرع النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء، وفداً إماراتيا برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ لبحث سبل التعاون المشتركة بين النادي والمجلس في المجال والرياضي والاجتماعي وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة بفرع نادي الزمالك بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد الشيخ عبد الله الدح عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، ونبيل محمد العشري رئيس اتحاد كرة اليد الإماراتي.

وشهد اللقاء الذي جمع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة، وحسين السيد عضو اللجنة والوفد الإماراتي بحث سبل التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بين النادي والمجلس وآخر مستجدات فرع النادي بالإمارات العربية المتحدة وحضر اللقاء عمرو مصطفى كامل المكلف بملف فرع الزمالك الجديد.