شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة محور اهتمام موسيماني فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الأهلي الأخيرة تركيز بيتسو موسيماني المدير الفني مع الصفقات الجديدة مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، من خلال منحهم تعليمات فنية بشكل متواصل، للتعود على طريقة لعبه وسرعة انسجامهم بين المجموعة.

ويرغب موسيماني في تحفيظ اللاعبين الجدد طريقة تفكيره وخططه الفنية لسرعة استيعاب أسلوب لعبه والانسجام السريع مع باقي زملائه في الأهلي، في ظل رغبته في منح الفرصة للصفقات الجديدة خلال الفترة القادمة.

ويعقد موسيماني جلسات متواصلة بشكل فردي مع الصفقات الجديدة لتحفيزهم من جانب، ولمطالبتهم بأداء بعض الأدوار المكلفين بها وضرورة تنفيذ بعض الجمل المتفق عليها بما يتناسب مع طريقة لعبه من جانب آخر.

ويجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وليد سليمان لاعب الفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بديلا لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الذى حصل على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلى فى بطولة أفريقيا النسخة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجارى.

ويخوض الأهلى مباراتى دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضى، ولن يشارك فى اللقاء أى لاعب من الصفقات الجديدة والتى تعاقد معها الأهلى فى الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم فى القائمة الأولى.

ويفكر موسيمانى فى الاعتماد على الحاوى وليد سليمان فى مركز اللاعب رقم 10 لتعويض غياب أفشة خاصة بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته فى التدريبات بشكل جيد منذ انطلاق الاستعدادات للمباراة كما يتمتع وليد بالخبرة الكافية لخوض تلك المباريات.