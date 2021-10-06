الشناوي يشارك في مران المنتخب بعد الاطمئنان على حالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، في تدريبات تأهيلية خلال مران الفراعنة، اليوم الأربعاء، استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الليبي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022.

وأدى المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، تدريبا وحيدا مغلقًا على أحد ملاعب ستاد برج العرب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني.

وشارك جميع اللاعبين المختارين بمن فيهم محمد الشناوي الذي أدى تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي أجريت له صباح اليوم.

وشهد المران اهتماما بالجانب الخططي وحماسًا وجدية من اللاعبين.

وكان اتحاد الكرة، أعلن مساء أمس الثلاثاء، إصابة محمد الشناوي الذي لم يتمكن من إكمال المران لإصابته بكدمة استوجبت إراحته.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد أربع نقاط بعد الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون، خلف منتخب ليبيا المتصدر بست نقاط بعد فوزه في المباراتين.