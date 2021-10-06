مباشر بالفيديو.. الزمالك 17-18 برشلونة.. كأس العالم للأندية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برشلونة والزمالك في دور الثمانية لكأس العالم للأندية لكرة اليد

وسيلتقي الفائز من مباراة برشلونة والزمالك مع فريق بينيروس في نصف نهائي كأس العالم للاندية لكرة اليد.

وتأهل الزمالك للمشاركة في سوبر جلوب بعد الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27، بينما يشارك برشلونة في البطولة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

تفاصيل المباراة

تقدم الزمالك مبكرا، وهيمن على بداية المباراة، ليتقدم بخمسة أهداف نظيفة، ليطلب مدرب برشلونة وقت مستقطع مبكر لإصلاح الأخطاء.

برشلونة أحرز أول أهدافه بعد 7 دقائق و54 ثانية، لتسير المباراة سجال بين الفريقين، هدف هنا وهدف هناك، لتعلن الدقيقة العاشرة عن تقدم الزمالك بنتيجة 7-2.

وقلص برشلونة الفارق لتصبح النتيجة 12-11 بعد مرور 18 دقيقة، ليطلب الزمالك وقت مستقطع.

سارت المباراة سجالا بين الفريقين حتى نجح برشلونة في إدراك التعادل الاول في المباراة والتقدم بنتيجة 15-14 في الدقيقة 25.

استمر تقدم برشلونة حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكاتالوني بنتيجة 18-17.