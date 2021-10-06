الخليج 365 يكشف.. 5 ملفات في الأهلي تنتظر عودة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، ويستعد لحسم عدد من الملفات التي تخص النادي.

الخطيب كان قد غادر القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمره بجانب تلبية دعوة من الإتحاد الدولي لكرة اليد لحضور حفل إفتتاح بطولة العالم للاندية (سوبر جلوب).

وتنتظر محمود الخطيب 5 ملفات مهمة تحتاج إلى الحسم عقب عودته من المملكة العربية السعودية.

- بيتسو موسيماني

تسود حالة من الترقب الشديد داخل الأهلي وخارجه، إنتظاراً لقرار حسم موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي خلال تصريحاته لمصراوي، أن هناك جلسة من المقرر أن تتم بين الخطيب وموسيماني لحسم ملف تجديد تعاقد المدير الفني.

وأشار المصدر، أن الإعلان الرسمي بشأن عقد موسيماني ينتظر عودة الخطيب من السعودية.

3 صالات جديدة

يعقد محمود الخطيب بعد عودته من السعودية إجتماعاً مع الإدارة التنفيذية لتحديد موعد نهائي لإفتتاح بعض الإنشاءات الجديدة في فرع الشيخ زايد.

وقال مصدر بالأهلي أن الإنشاءات لم تتوقف في فرع زايد رغم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا في الفترة الماضية.

واضاف أن الخطيب والإدارة التنفيذية سوف يحددان موعد إفتتاح مجمع الإسكواش وصالتي الجمباز والكاراتية وإن كان هناك ميعاد مبدئي هو منتصف الشهر الجاري ولكن قد يتم تعديله.

خريطة الانتخابات

يحدد محمود الخطيب عقب عودته موعد الإجتماع الممتد لمجلس الإدارة للإعلان بشكل رسمي عن الخريطة الزمنية لإنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات.

وقال المصدر أن النادي يسير بشكل قانوني حيث تنص اللائحة علي أن يتم دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة ما بين 30-45 يوماً من موعد الإنتخابات.

واضاف أن هناك موعد مبدئي تم تحديدة للإنتخابات وهو يومي 25 و26 نوفمبر.

وأشار المصدر الى أن الأهلي ينسق بشكل كامل مع الجهة الإدارية في هذا الشان حتي تكون جميع الخطوات قانونية ولذا تم ترك إجتماع مجلس الإدارة الأخير ممتداً لتحديد الموعد النهائي للإنتخابات.

كشف الحساب

يحسم الخطيب كافة الملفات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيعقده لتقديم كشف حساب عن فترة مجلس إدارته.

وقال المصدر، أن الإجتماع تم تحديد موعد مبدئي له يوم العاشر من أكتوبر ولكن ربما يتم تعديله وهو ما سوف يحسمه الخطيب بعد عودته من المملكة العربية السعودية.

موقف الخطيب من الإنتخابات

أخر الملفات التي تنتظر عودة الخطيب هو تحديد موقفه من خوض الإنتخابات المقبلة المزمع لها 25 و26 نوفمبر والتشكيل الكامل لقائمته اذا ما قرر خوض السباق.