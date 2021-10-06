مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين والجهاز الطبي.. وعبدالشافي يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة ٥ أيام.

وعقد المدير الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شهدت حديثًا سريعًا بين المدير الفني واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية على جزء من الملعب خلال المران شهدت تألق كبير للرباعي محمد عواد ومصطفى فتحي ومحمود علاء وإمام عاشور.

وواصل لاعب الفريق، محمد عبد الشافي برنامجه العلاجي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق؛ حيث خاض بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية الخفيفة في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد الانتهاء من بروتوكول "حقن" الركبة الموضوع للاعب.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون؛ حيث قسّم اللاعبين إلى مجموعتين، وركز المدرب الفرنسي على اللعب السريع من لمسة واحدة دون الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة.

وعقد كارتيرون جلسة خاصة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين من طبيب الفريق بعد انتهاء فترة الراحة الأخيرة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال؛ حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع المعدلات البدنية للاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.