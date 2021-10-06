كاف يرفض تأجيل مباراة المغرب وغينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض تأجيل مباراة المغرب وغينيا بيساو والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان الاتحاد الغيني لكرة القدم أعلن في الساعات القليلة الماضية، عن أزمة داخل أفراد البعثة بعد تعرض عدد من اللاعبين إلى تسمم غذائي بعد وجبة العشاء التي تناولوها أمس الثلاثاء.

وأكدت صحيفة "هسبورت" المغربية، الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي يصر على إقامة المباراة والمقرر لها مساء اليوم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الغيني لكرة القدم هو المسؤول عن جوانب الإقامة والترتيبات المُحيطة بها، الشيء الذي يلزم إقامة اللقاء في موعده.

جدير بالذكر أن الجولة الماضية شهدت أزمة أيضًا لمنتخب المغرب قبل مباراة المنتخب الغيني بسبب أحداث سياسية شهدتها غينيا مؤخرًا.