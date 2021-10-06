كرة يد.. بينيروس البرازيلي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بفوز مثير على النور السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل فريق بينيروس البرازيلي إلى نصف نهائي كأس العالم للاندية لكرة اليد بعد تغلبه على فريق النور السعودي في دور الثمانية.

وتغلب فريق بينيروس البرازيلي على نظيره النور السعودي بعد مباراة مثيرة بينهما بنتيجة 34-33.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البرازيلي بنتيجة 19-16.

وشهد الشوط الثاني توسيع الفارق من جانب فريق بينيروس إلى 7 أهداف، لكن لاعبي النور نجحوا في العودة إلى اللقاء مع الدقائق الأخيرة وقللوا الفارق إلى 3 أهداف، ثم هدف واحد مع أخر دقيقة، لكن لاعبي البرازيلي حافظوا على فارق الهدف ليفوزوا بالمباراة ويحسموها لصالحهم.

وسيلتقي فريق بينيروس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد مع الفائز من مباراة برشلونة والزمالك التي ستقام مساء اليوم في ختام مباريات دور الثمانية من البطولة.

ويعد بينيروس ثاني الفرق المتأهلة إلى دور قبل النهائي من السوبر جلوب 2021، بعد تأهل ماجديبورج الألماني الذي تغلب ظهر اليوم على فريق الدحيل القطري بنتيجة كبيرة 35-23.